Экономика
РБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Происшествия
Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности
Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу
Политика
Генсек ЛАГ назвал «сделку века» ущемлением прав палестинцев
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейт прокомментировал детали плана по ближневосточному урегулированию, которые президент США Дональд Трамп раскрыл накануне.
Происшествия
Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в РФ.
Общество
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Экономика
ЦБ ответил на претензии Счетной палаты
Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае вынуждена отменить ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим.
Армия и оружие
США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Американская компания Raytheon создаст новую систему сбора и обработки данных для Военно-воздушных сил США.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Футбол
«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Английской лиги, обыграв «Лестер»
«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лестер» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Английской лиги и вышла в финал турнира.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января
Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
Футбол
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун предпочел футболу скачки
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун в интервью порталу Sport24.ru рассказал о своем большом иранском увлечении лошадьми и скачками.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней
После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Происшествия
Суд арестовал главу Канавинского района Михаила Шарова
Суд заключил под стражу главу Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова, обвиняемого в получении взятки, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV в истории корейского премиум-бренда, получит на американском рынке два бензиновых турбомотора.
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Кино
Тизер фильма «Форсаж 9» появился в Сети
Тизер новой части Форсажа появился в Сети. 54-секундное видео выложили в Twitter команда создателей фильма.