Экономика
РБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Общество
Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе
Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Общество
Центробанк России планирует ужесточить контроль за биометрией
Центробанк намерен ужесточить контроль безопасности не только тех слепков лица и голоса россиян, которые направляются в Единую биометрическую систему, но и тех, что хранятся в банках.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Шоу-бизнес
Виктория Макарская оправдалась за скандал с экс-мужем Лолиты Милявской: «Вляпалась»
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Общество
Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле
По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Наука
Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков
Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Игры
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Политика
В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении полуострова, назвав их «политическим демаршем».
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом возросло до 6 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек.
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Общество
На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады
Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
Происшествия
Оставленных в «Шереметьево» детей могут вернуть матери
Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью
Компания Nissan готовится представить новый кроссовер Qashqai.
Происшествия
Самолёт Москва — Екатеринбург задержали из-за детского горшка
Самолёт Москва — Екатеринбург был задержан в аэропорту «Внуково» больше чем на час. Причиной стал детский горшок, пишут местные СМИ.
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Общество
Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
Происшествия
Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале
Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Общество
Роскачество выявило нарушения в школьной форме
Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на вещевых рынках и в торговых комплексах, сообщили в организации.