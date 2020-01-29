Экономика

РБКРБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Банки стали выдавать россиянам меньше кредитов

URA.Ru00:40

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

РБКвчера в 23:00

ЦБ обеспокоен увеличением банками сроков кредитов для обхода лимитов по долговой нагрузке

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Рост потребкредитования должен быть ближе к росту доходов населения - ЦБ РФ

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Банки.рувчера в 07:32
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
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Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
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Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа вчера в 08:39
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Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков

Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
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Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
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Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

CyberSport.ru вчера в 19:18
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
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В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении полуострова, назвав их «политическим демаршем».
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В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
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Число зараженных коронавирусом возросло до 6 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек.
РБК вчера в 22:52
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
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На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады

Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
РИА Новости вчера в 19:55
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Двоих детей, оставленных в аэропорту "Шереметьево", могут передать родной матери, а также бабушке и дедушке, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
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Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью

Компания Nissan готовится представить новый кроссовер Qashqai.
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Самолёт Москва — Екатеринбург задержали из-за детского горшка

Самолёт Москва — Екатеринбург был задержан в аэропорту «Внуково» больше чем на час. Причиной стал детский горшок, пишут местные СМИ.
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Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

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Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
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Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале

Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
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Общество

Роскачество выявило нарушения в школьной форме

Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на вещевых рынках и в торговых комплексах, сообщили в организации.
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