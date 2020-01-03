Экономика

РБКРБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7 и 3% соответственно.
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