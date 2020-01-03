Экономика
РБКБанки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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с чего всё началось
По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7 и 3% соответственно.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Политика
В России может появиться Верховный правитель
Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России
Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
Экономика
Из-за коронавируса Россию ждет дефицит китайской техники
По словам представителей компаний, дефицит на рынке может возникнуть накануне 23 февраля и 8 марта, поскольку именно в эти дни в России значительно увеличивается спрос на китайскую технику.
Технологии
Mail.ru Group начала продажу «умной» колонки «Капсула»
«Капсула» станет первой колонкой на российском рынке, с помощью которой владелец сможет совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста «ВКонтакте» и будет поддерживать RFID-карты, отметили в компании.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Авто
Mitsubishi тестирует обновленный Eclipse Cross
В движение Mitsubishi Eclipse Cross будет приводиться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 152 лошадиных силы или 2,2-литровым дизельным агрегатом с отдачей в 143 л.с. Рестайлинговая версия Eclipse Cross, скорее всего, появится в конце этого года.
Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Шоу-бизнес
Расставшиеся Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери
Дочери Пелагеи 21 января исполнилось три года. Певица трогательно поздравила с днем рождения свою малышку в социальных сетях.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Экономика
В Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе
После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников
Единоборства
Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.