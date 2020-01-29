Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗаемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов

28 января Банк России представил доклад «О развитии банковского сектора РФ в 2019 году», где впервые обнародовал данные о ПДН заемщиков-физлиц. Согласно данным ЦБ, более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода.
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В 2019 году российские банки сократили выдачу кредитов на фоне ограничений ЦБ

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