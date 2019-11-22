Экономика
Москва 24Банки снизят ставки по кредитам за биометрию
По данным издания, внедрение системы биометрии в программу лояльности стало возможным после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим свои слепки в единую биометрическую систему (ЕБС). Эксперты считают, что ставки по займам могут быть уменьшены на 0,5-1%.
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
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