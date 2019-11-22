Экономика

Москва 24Москва 24Банки снизят ставки по кредитам за биометрию

По данным издания, внедрение системы биометрии в программу лояльности стало возможным после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим свои слепки в единую биометрическую систему (ЕБС). Эксперты считают, что ставки по займам могут быть уменьшены на 0,5-1%.
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

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В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 18:58
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Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
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Политика

Госдума разрешила признавать людей «иностранными агентами»

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении проект закона, который позволяет признавать "иностранным агентом" любое физическое лицо.
ЗакC.Ру вчера в 06:25
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

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REGNUM 01:48
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Российская газета 02:49
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Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
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Газета.Ru вчера в 22:29
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Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Lenta.ru 01:51
Игры

Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
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РИА Новости вчера в 20:51
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Victoria’s Secret впервые за 25 лет отменила показ

Знаменитый бренд нижнего белья Victoria’s Secret впервые за 25 лет отменил свое ежегодное шоу из-за непопулярности, пишет Buzzfeed.
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Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
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Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

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В МИД РФ рассказали, как нейтрализовать угрозу ИГ в Сирии

После турецкой операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), что вызывает серьезное беспокойство, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
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