Экономика
News.ruБанки снизят ставки по кредитам за биометрию
Крупнейшие российские кредитные организации рассматривают возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам. Причём снижение коснётся только россиян, сдавших слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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