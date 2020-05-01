Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.

с чего всё началось

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.

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