Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомостивчера в 08:49

Подробнее о событии

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

News.ruвчера в 15:10

Российские банки опять начали снижать ставки по вкладам

ИА Красная Веснавчера в 13:59

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвывчера в 11:31

Российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

ProUfu.ruвчера в 12:32

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газетавчера в 11:44

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам

Народные новостивчера в 12:57

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомостивчера в 08:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Фигурное катание

Семенович сравнила сильные стороны Медведевой и Загитовой

РЕН ТВ 04:02
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Футбол

Моуриньо: «Я плакал в машине после поражения от „Баварии“»

Soccer.ru 06:06
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количества для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
653
Общество

В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице

Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
ТАСС вчера в 17:30
2
Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
21
Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
129
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru вчера в 00:30
170
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
63
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
82
Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
106
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,5K
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 30 апреля в 03:55
73
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Хоккей

Хоккеист Александр Барков признался в нежелании выступать за Россию

Спортсмен признался, что у него не возникало желания выступать за Россию, поскольку считает себя гражданином другой страны.
Актуальные Новости 05:59
Происшествия

В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 03:56
28
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
26
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
346
Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 29 апреля в 11:03
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Авто

На продажу выставили самый дорогой Lexus в России

Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 06:23
64
Общество

Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
64
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,3K
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Политика

Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»

Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
38
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
769
Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Общество

В Москве умер раввин Зиновий Коган

Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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