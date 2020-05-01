Финансы
ВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
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с чего всё началось
Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомости08:49
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Комментарии
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Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом
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В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
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Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
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