Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.

с чего всё началось

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Энергетика Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае.

Общество Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей. 56

Авто «ГАЗель Next» получила подушки безопасности Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин. 29

Футбол Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.

Транспорт Власти закрыли въезд в Курганскую область Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион. 2

Общество Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края. 18

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,6K

Авто Начало выпуска электрифицированного тягача Tesla вновь отложили Старт сборки электрифицированного автомобиля Tesla Semi ранее уже перенесли на следующий год.

Здоровье 49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались. 2

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 683

Общество США одобрили использование «Ремдесивира» при лечении коронавируса Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение препарата «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом. 6

Кино Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта» В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.