Финансы

ВедомостиВедомостиКрупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомости08:49

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Эхо Москвы11:31

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомости08:49
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