Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.

с чего всё началось

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличение в марте и начале апреля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обновленные данные банков. Ставки в последние дни снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк, указывает издание.

Банки снова начали снижать ставки по вкладам

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