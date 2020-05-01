Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанки снова начали снижать ставки по вкладам

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличение в марте и начале апреля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обновленные данные банков. Ставки в последние дни снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк, указывает издание.
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с чего всё началось

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.
Ведомости08:49

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Банки снова начали снижать ставки по вкладам

Российская газета11:44

Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам

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Ряд банков России снижает ставки по вкладам

Экономика сегодня12:54

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Политическая Экспертиза13:02

Российские банки снова начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в прошлые месяцы

Эхо Москвы11:31

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Ведомости08:49
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Комментарии

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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

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