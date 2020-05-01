Финансы
Российская газетаБанки снова начали снижать ставки по вкладам
Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличение в марте и начале апреля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на обновленные данные банков. Ставки в последние дни снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк, указывает издание.
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Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля.Ведомости08:49
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