Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампу

Хотя первый импичмент Трампа в 2019 году не принес голосов республиканцев в палате представителей, на этот раз десять из них порвали с партией, чтобы присоединиться к демократам, заявив, что Трамп нарушил свою клятву защищать демократию США.