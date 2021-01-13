Банки сочли объяснение клиентам причины отказа в займе бесполезным
Банки опасаются дополнительных рисков, однако основным минусом поправок эксперты называют их бесполезность для заемщиков. Банки попросили депутатов не вносить изменения в порядок выдачи кредитов: кредитные организации не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам.В источнике
С чего всё началось
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБКвчера в 00:00
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Банки выступили против обязательного раскрытия причин отказа в кредите
Московский Комсомолецвчера в 10:02