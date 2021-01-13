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Газета.Ru
Газета.Ru

Банки сочли объяснение клиентам причины отказа в займе бесполезным

Банки опасаются дополнительных рисков, однако основным минусом поправок эксперты называют их бесполезность для заемщиков. Банки попросили депутатов не вносить изменения в порядок выдачи кредитов: кредитные организации не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банки сочли объяснение клиентам причины отказа в займе бесполезным

Газета.Ruвчера в 11:42
RT на русском

Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах

RT на русскомвчера в 09:26
ТАСС

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

ТАССвчера в 01:05
РИА Новости

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РИА Новостивчера в 05:22
URA.Ru

Банки не хотят раскрывать россиянам причину отказа в кредите

URA.Ruвчера в 01:29
Московский Комсомолец

Банки выступили против обязательного раскрытия причин отказа в кредите

Московский Комсомолецвчера в 10:02
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РБКвчера в 00:00
РК-Ньюс

Банки России выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РК-Ньюсвчера в 04:13

Россия отправит к МКС названный в честь Гагарина корабль

Москва, 14 января 2021, 08:38 — REGNUM Один из российских кораблей серии «Союз», который планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в 2021 году, будет назван в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Россия отправит к МКС названный в честь Гагарина корабль
REGNUM00:38

Сенсационный вылет «Баварии» из Кубка Германии и старт нового сезона НХЛ. Главное к утру

Мюнхенская «Бавария» стала автором сенсации в Кубке Германии, за океаном стартовал новый регулярный чемпионат НХЛ, а Алексей Березуцкий может покинуть ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».
Сенсационный вылет «Баварии» из Кубка Германии и старт нового сезона НХЛ. Главное к утру
Чемпионат00:30

Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент Трампу

Хотя первый импичмент Трампа в 2019 году не принес голосов республиканцев в палате представителей, на этот раз десять из них порвали с партией, чтобы присоединиться к демократам, заявив, что Трамп нарушил свою клятву защищать демократию США.
Российская газета16:51

Алексей Панин почтил память умершей от коронавируса матери спустя 9 дней со дня ее смерти

Алексей Панин почтил память умершей от коронавируса матери спустя девять дней со дня ее смерти Добавим, что не смотря на все эпатажные выходки Алексея Панина, Татьяна Власова всегда поддерживала сына.
Вокруг ТВвчера в 11:08