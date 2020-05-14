Экономика
КомпанияБанки сократили среднюю сумму ипотеки
По сравнению с мартом средняя сумма ипотеки снизилась сразу на 9,3%. Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. В НБКИ изданию сообщили, что средний размер ипотечного кредита упал на 8% до 2,39 миллиона рублей.
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с чего всё началось
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.РБКвчера в 23:00
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Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%
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