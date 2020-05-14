Экономика

КомпанияКомпанияБанки сократили среднюю сумму ипотеки

По сравнению с мартом средняя сумма ипотеки снизилась сразу на 9,3%. Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. В НБКИ изданию сообщили, что средний размер ипотечного кредита упал на 8% до 2,39 миллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%

Коммерсантъ00:37

Средний размер ипотеки в России снизился почти на 10% в апреле

ТАСС03:25

Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Национальная служба новостей01:08

РБК: банки стали давать россиянам меньше денег на ипотеку

URA.Ru00:41

Средние ипотечные ставки вернулись к докризисному уровню

РБК05:20

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

REGNUM00:06

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

RT на русском00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

ТАСС 03:44
51
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
19
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
184
Армия и оружие

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ 12 мая в 09:00
3
Политика

Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
222
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
8
Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах.
Взгляд.ру 07:52
Авто

На Genesis GV80 дилеры собрали почти 10 000 предзаказов

Премьера GV80 прошла в январе 2020 года. Серийное же производство новинки планируется на лето текущего года.
REGNUM 07:05
2
Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат вчера в 05:28
3
Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ 06:47
42
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
1,2K
Общество

Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 05:39
4,3K
Политика

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
35
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,1K
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
62
Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
4
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
44
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
28
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
83
Общество

Путин: портал Госуслуг не справился с работой

Путин заявил, что на следующий день после объявления о введении выплат на детей с трех до 16 лет на Госуслуги поступило больше одного млн заявок, а портал не справился с этим объемом обращений.
EastRussia вчера в 20:39
3,4K
Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
551
Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
34
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
44
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
644
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
74
Общество

В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ

В Минпросвещения 13 мая заявили о переносе сроков сдачи ЕГЭ на более поздний срок.
Peterburg2.ru вчера в 06:58
1,2K
Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
233
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное