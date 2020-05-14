Экономика

КомпанияКомпанияБанки сократили среднюю сумму ипотеки

По сравнению с мартом средняя сумма ипотеки снизилась сразу на 9,3%. Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. В НБКИ изданию сообщили, что средний размер ипотечного кредита упал на 8% до 2,39 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего "чека" в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года.
РБКвчера в 23:00

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Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

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РБК05:20

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

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Общество

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После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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«Роснефть» прокачивает право на скидку

В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
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Происшествия

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Один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году Леонид Харченко был арестован в Донецке ещё в марте, сообщает Би-би-си.
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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Политика

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REGNUM 02:56
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Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
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Космос

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