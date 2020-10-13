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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля

Эксперты отмечают, что жители России отказываются от кредитов из-за новой вспышки коронавируса и возможных карантинных мер. В сентябре российские банки выдали около 1,34 млн. потребительских кредитов на общую сумму в 453,6 млрд. рублей. Количество выданных кредитов населению сократилось на 5%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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Говорит Москва

Российские банки впервые с весны сократили выдачу потребкредитов

Говорит Москва00:58
Банки.ру

ОКБ: рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре

Банки.ру02:40
Саминвестор

Выдача необеспеченных кредитов сократилась впервые с весны

Саминвестор01:33
ПРАЙМ

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля

ПРАЙМ01:01
ТАСС

Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными

ТАСС02:49
Телеканал 360°

Выдача потребительских кредитов в России сократилась впервые с апреля

Телеканал 360°00:54
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

РБК22:00

Шарий допустил, что Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз

Киев, 13 октября 2020, 05:08 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции, заявил 12 октября украинский блогер и лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий в эфире телеканала «112 Украина».
Шарий допустил, что Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз
REGNUM22:08

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.
Интерфакс00:46

Военные и суд отказались заплатить за орден вдове погибшего в Сирии десантника

Наталья Григорова за орден Мужества, которым посмертно был награжден ее муж, должна была получить 124 тыс. 800 руб. В обоснование ее иска была приведена не только читинская история, но и жесткая критика министром обороны Шойгу своих подчиненных, проявлявших черствость к родственникам погибших в сирийском конфликте, отказывая им в выплатах.
Коммерсантъ18:32

Глава РАН назвал преимущество наличия нескольких вакцин от коронавируса

Москва, 13 октября 2020, 07:14 — REGNUM Разнообразие вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 позволит прививать различные группы населения в зависимости от медицинских показаний и в конечном итоге остановить пандемию, заявил 13 октября журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
REGNUM00:14

IT-компании предложили сократить список данных для передачи мэрии Москвы

IT-ассоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт» предложили пересмотреть перечень личных данных сотрудников на удаленке, которые работодатели в Москве должны передавать властям города.
Ведомости02:15

France Football назвал номинантов на звание лучшего полузащитника в истории

Зинедин Зидан, Пеле, Диего Марадона, Франческо Тотти и другие футболисты вошли в список претендентов на звание лучшего полузащитника в истории футбола по версии популярного французского журнала France Football.
Общественная служба новостейвчера в 16:49

Житель США повторно заразился SARS-CoV-2 с интервалом в полтора месяца

Вашингтон, 13 октября 2020, 09:22 — REGNUM Гражданин США повторно заразился новым коронавирусом спустя всего полтора месяца после первого заражения, что, согласно исследованиям ученых, является пятым зафиксированным случаем во всем мире.
REGNUM02:22

В Госдуме перечислили три условия для отказа от карантина

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов перечислил три условия, при соблюдении которых Россия сможет избежать второго введения жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru00:25