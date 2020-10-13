Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля
Эксперты отмечают, что жители России отказываются от кредитов из-за новой вспышки коронавируса и возможных карантинных мер. В сентябре российские банки выдали около 1,34 млн. потребительских кредитов на общую сумму в 453,6 млрд. рублей. Количество выданных кредитов населению сократилось на 5%.В источнике
С чего всё началось
Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля
В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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