МЭА допустило рост цены нефти выше $70 за баррель к 2025 году

Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, а восстановление экономик затянется (Delayed Recovery Scenario), то цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до $59 за баррель к 2025 году и до $72 за баррель к 2040 году.