Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.

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