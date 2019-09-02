Экономика

ИзвестияИзвестияБанки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Не в пользу бедных: банки сократили выдачу займов в небогатых регионах

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ: Банки сократили объём выдачи потребкредитов в ряде регионов России

RT на русском09:25

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

Известиявчера в 18:51

Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах

Комсомольская правда01:38

Банки сократили выдачу займов в ряде российских регионов

ФАНвчера в 21:12

От Костромы до Алтая: Банки стали меньше выдавать кредитов в неблагополучных регионах России - СМИ

Царьградвчера в 23:24

В этих регионах банки сократили выдачу займов

Deita.ruвчера в 20:15

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

Москва 2403:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:23, Вашингтон
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Газета.Ru 07:16
Общество

В Сети появились видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Культура

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Футбол

Сборная России тренируется без Черышева и Головина

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат 05:17
Политика

Путин рассказал о бессрочном договоре о дружбе между РФ и Монголией

Вести.Ru 00:56
Политика

Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина

Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.
Известия 12:11
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Авто

Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander

Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.
UsedCars.ru 07:45
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Футбол

«Зенит» отдал Ригони в «Сампдорию»

Вести.Ru 12:05
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Происшествия

Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

RT на русском 11:34
Происшествия

Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас, находящемся на северо-западе от Мадрида.
Известия вчера в 15:16
Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Здоровье

Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму

Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

Вести.Ru 11:06
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс

Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.
Экспресс газета 06:11
Спорт

Драчев: отношения СБР и IBU наладились

Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 09:36
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Экономика

АКРА присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг АА-

Как отмечается, кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью оказания текущей и экстраординарной поддержки органами власти в связи с высокой системной значимостью Фонда.
Интерфакс 09:35
Политика

Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Путешествия

Крым посетили почти шесть миллионов туристов

REGNUM 10:30
Происшествия

В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели

Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).
Lenta.ru 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное