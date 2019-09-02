Экономика
ИзвестияБанки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.
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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
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