Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.

Общество В Сети появились видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Футбол Сборная России тренируется без Черышева и Головина Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Политика Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Авто Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Происшествия Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас, находящемся на северо-западе от Мадрида.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Политика Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Анфиса Чехова вместе с бывшим мужем проводила сына в первый класс Сегодня сын Анфисы Чеховой пошел в первый класс.

Спорт Драчев: отношения СБР и IBU наладились Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.

Экономика АКРА присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг АА- Как отмечается, кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью оказания текущей и экстраординарной поддержки органами власти в связи с высокой системной значимостью Фонда.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.