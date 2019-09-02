Экономика

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Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения.
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с чего всё началось

Не в пользу бедных: банки сократили выдачу займов в небогатых регионах

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ: Банки сократили объём выдачи потребкредитов в ряде регионов России

RT на русском09:25

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

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Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

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Царьградвчера в 23:24

В этих регионах банки сократили выдачу займов

Deita.ruвчера в 20:15

Банки сократили кредитование в финансово неблагополучных регионах

Комсомольская правда01:38
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
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