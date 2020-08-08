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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
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Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы05:01
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru04:10
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва04:13
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна04:23
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК03:00
Вечерний Магадан

Должники смогут узнать на специальном ресурсе информацию о коллекторах

Вечерний Магадан4 августа в 19:53

В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

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Московский Комсомолец01:07
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РБК03:30
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РБК02:36
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