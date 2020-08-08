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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
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ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна04:23
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец06:19
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы05:01
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей06:25
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК03:00

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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