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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
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Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей06:25
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва04:13
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы05:01
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна04:23
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец06:19
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК03:00

Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
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Коммерсантъ05:55
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