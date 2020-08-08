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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК8 августа в 03:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей8 августа в 06:25
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна8 августа в 04:23
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы8 августа в 05:01
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец8 августа в 06:19
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва8 августа в 04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru8 августа в 04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК8 августа в 03:00

Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин
ПРАЙМ20:15

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
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РБК18:16
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Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

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Вести.Ruвчера в 12:48
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