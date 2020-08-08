Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам
Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.В источнике
С чего всё началось
Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам
С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
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