Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

Общественная служба новостей 5

Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.