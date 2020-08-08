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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостейвчера в 06:25
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолецвчера в 06:19
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Веснавчера в 04:23
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвывчера в 05:01
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москвавчера в 04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ruвчера в 04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБКвчера в 03:00

В Татарстане за минувшие сутки выявлен 31 случай коронавируса

По возрастным группам: От 18 до 30 – 8 От 30 до 50 – 16 От 50 до 60 – 2 От 60 до 70 – 5 Статистика по районам: Казань – 19 Набережные Челны – 1 Высокогорский – 1 Дрожжановский – 1 Елабужский – 1 Зеленодольский – 1 Камско-Устьинский – 1 Кукморский – 1 Нижнекамский – 1 Пестречинский – 1 Сабинский – 3 За минувшие сутки выздоровело 58 человек.
В Татарстане за минувшие сутки выявлен 31 случай коронавируса
Кайбицкие зоривчера в 04:52
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Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде

Игры новотроицкого клуба с барнаульским «Динамо» (9 августа) и «Новосибирском» (12 августа) не состоятся в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у нескольких игроков «Носты» и решением территориального органа Роспотребнадзора, запретившего участие команды в данных матчах.
Sports.ru03:58

Глава WarnerMedia не собирается продавать WB Games

Руководитель WarnerMedia Джейсон Киляр публично заявил, что игровое подразделение Warner Bros. останется частью компании в ближайшем будущем — это произошло на фоне сведений о намерении владельца, конгломерата AT&T, продать WB Games.
Игромания.ру03:45

Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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Под Калининградом двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны

Двое детей - пятилетний мальчик и девятилетняя девочка - госпитализированы после взрыва снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны в Калининградской области, СУ СК по региону проводит доследственную проверку, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
РИА Новости03:54
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Силовики этой ночью пришли с обысками к участникам «бессрочного протеста»

Полиция нагрянула сразу по двум адресам: в Москве сотрудники отдела дознания пришли к Ивану Воробьевскому, в Подмосковье – к Ольге Мисик, где также находился другой активист Игорь Башимов.
Эхо Москвы04:03

Родченков: бывший врач «Зенита» Пухов был частью государственной допинг-программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сообщил, что экс-глава медицинского штаба петербургского «Зенита» Сергей Пухов применял запрещённые препараты и методики.
RT на русском04:10