Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам
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С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
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У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам
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