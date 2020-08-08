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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостейвчера в 06:25
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Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолецвчера в 06:19
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Веснавчера в 04:23
Эхо Москвы

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Эхо Москвывчера в 05:01
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москвавчера в 04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ruвчера в 04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБКвчера в 03:00

Описан необычный симптом коронавируса

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ТАСС02:29

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