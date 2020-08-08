В Индии произошел пожар в отеле, где находились больные COVID-19

По меньшей мере семь человек погибли и еще более 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в воскресенье в индийском отеле "Сварна палас", который в настоящее время используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией.