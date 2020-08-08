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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).В источнике
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ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна04:23
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец06:19
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы05:01
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей06:25
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК03:00

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Как сообщает ToDay News Ufa, самое первое испытание американской ракеты, которая имеет гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body, произошла еще весной, девятнадцатого марта, однако общественности результат данных испытаний был продемонстрирован только на днях, четвертого августа.
ToDay News Ufa09:07
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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