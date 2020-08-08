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РБК
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей06:25
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец06:19
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва04:13
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна04:23
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы05:01
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru04:10
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

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