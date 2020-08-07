Банки сообщили о росте числа запросов налоговиков о счетах клиентов
Смотрите также
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Украина приостановила работу КПВВ на границе с Крымом
Лукашенко попросил не дергать аграриев на выборы
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей
Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов
Турция предложила отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте
Россиянам перечислили профессии для быстрого поиска подработки
Названы самые популярные у россиян породы кошек
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
Дуда может: польский президент пообещал Украине вернуть Крым и Донбасс
Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО
Турция предложила отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
«Банки просят продлить сроки по предоставлению этой информации», — пояснил Клименко. Источник в ФНС пояснил «РИА Новости», что рост числа запросов связан с возобновлением налоговых проверок после снятия коронавирусных ограничений.В источнике
Подробнее о событии
В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам
Московский Комсомолецвчера в 04:58