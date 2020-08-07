В Челябинске прошла акция в защиту Сергея Фургала

Сегодня, 8 августа, на площади Революции в Челябинске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства 15 лет назад, и жителей этого региона, уже несколько недель выходящих на митинги в его защиту.