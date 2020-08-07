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РБК
РБК

Банки сообщили о росте числа запросов налоговиков о счетах клиентов

«Банки просят продлить сроки по предоставлению этой информации», — пояснил Клименко. Источник в ФНС пояснил «РИА Новости», что рост числа запросов связан с возобновлением налоговых проверок после снятия коронавирусных ограничений.В источнике
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Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьградвчера в 06:45
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАССвчера в 05:49
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ruвчера в 05:37
ПРАЙМ

Налоговые проверки вернулись: как сохранить деньги

ПРАЙМвчера в 08:44
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москвавчера в 04:49
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ruвчера в 04:32
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолецвчера в 04:58

В Челябинске прошла акция в защиту Сергея Фургала

Сегодня, 8 августа, на площади Революции в Челябинске прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства 15 лет назад, и жителей этого региона, уже несколько недель выходящих на митинги в его защиту.
В Челябинске прошла акция в защиту Сергея Фургала
Европейско-Азиатские новости03:59
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«Это позор»: Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками жестко ответил на претензии фанатов и заявил, что не собирается покидать свою должность.
РИА Новости07:59

Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей

Тюнинг-фирма SCL Global Concept, расположенная в городе Армавир Краснодарского края, выставила на продажу один из самых дорогих экземпляров кроссовера Lamborghini Urus, который, перед этим, естественно, был подвергнут определённым доработкам.
За рулем Кубань6 августа в 16:47
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Чеченец, вывернувший руку сотруднице полиции, задержан в Петербурге

7 августа около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади гражданин в ответ на просьбу предъявить документы от 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района при проведении профилактического рейда вывернул ей руку.
Konkretno.ru08:37
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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