В банке заверяют, что попытки мошенников "в подавляющем большинстве безуспешны". Накануне ВТБ сообщил, что число попыток мошенничества в отношении клиентов банка на фоне режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%.