Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным специалистов Сбербанка, злоумышленники пытаются выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты.В источнике
С чего всё начиналось
Накануне ВТБ сообщил, что число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%.
RT на русском вчера в 20:06