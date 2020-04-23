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Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Мой Брянск
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Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным специалистов Сбербанка, злоумышленники пытаются выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты.В источнике
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С чего всё начиналось
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Банки рассказали о новых уловках мошенников

Накануне ВТБ сообщил, что число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%.
РИА Новости вчера в 17:10
Подробнее о событии
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Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

RT на русском вчера в 20:06
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Мошенники оформляют на россиян кредиты под видом борьбы с COVID-19

РЕН ТВ вчера в 17:41
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Банки РФ предупредили о новых уловках мошенников в условиях COVID-19

Известия вчера в 19:28
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