Экономика
Москва 24Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами
Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБК26 марта в 17:00
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АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки
Вести.Ru27 марта в 04:24
Эксперт оценил информацию о росте числа заявлений о закрытии банковских вкладов
RT на русском27 марта в 14:30
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