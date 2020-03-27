Экономика

Москва 24Москва 24Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами

Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
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Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

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Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области есть врач. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.
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