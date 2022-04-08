Как рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, в конце февраля и начале марта наблюдалось снижение количества мошеннических звонков, но к концу марта наметился обратный тренд.
Кадр из шоу "Прямой эфир" — Марина Хлебникова дала первое после пожара интервью Отметим, что накануне выписки Марины Арнольдовны из больницы Андрей Малахов объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в колонном зале Дома Союзов.