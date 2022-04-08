Будьте в Плюсе

Банки сообщили об изменении схем мошенничества на фоне санкций

Мошенники на фоне санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт, сообщил
 РБК со ссылкой на Газпромбанк.
Ведомости
Почта Банк в феврале-марте 2022 года зафиксировал снижение доли социальной инженерии (мошенничество с помощью обмана через телефонные звонки).
РБК
По данным Альфа-банка, с конца февраля по март активность потенциальных мошенников, наоборот, снизилась.
РБК
Как рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, в конце февраля и начале марта наблюдалось снижение количества мошеннических звонков, но к концу марта наметился обратный тренд.
Frank Media

Подробнее о событии

Банки сообщили о появлении схем «санкционного» мошенничества
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