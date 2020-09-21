Банки создают альтернативу займам до получки
Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.В источнике
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Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»
Эксперт ЮГвчера в 03:27
Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»
Bankir.Ruвчера в 03:02