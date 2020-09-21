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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.В источнике
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Народные новости

Российские банки готовят к запуску альтернативу микрозаймам

Народные новостивчера в 13:06
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газетавчера в 06:26
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъвчера в 01:02
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ruвчера в 04:05
Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГвчера в 03:27
Bankir.Ru

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Bankir.Ruвчера в 03:02
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ruвчера в 05:45

Губернатор Камчатки сократил число органов исполнительной власти до 31

Вступивший в понедельник в должность губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил о реформе исполнительной власти региона, предполагающей сокращение числа госорганов, сообщается на сайте регионального правительства.
Губернатор Камчатки сократил число органов исполнительной власти до 31
ТАССвчера в 05:22
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В Японии завершили испытания препарата «Авиган» от коронавируса

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.
РИА Новостивчера в 16:51
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Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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