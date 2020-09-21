Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.В источнике
Подробнее о событии
Bankir.Ru

Альфа-Банк дает клиентам 10 млн рублей за открытие расчетного счета

Bankir.Ru08:08
Финансовая газета

Альфа-банк запустил услугу-альтернативу займам до зарплаты

Финансовая газета06:26
Коммерсантъ

Банки создают альтернативу займам до получки

Коммерсантъ01:02
Sostav.ru

«Альфа-Банк» предложил клиентам получать зарплату каждый день

Sostav.ru05:45
Lenta.ru

Альфа-Банк запустил инновационную услугу начисления зарплаты каждый день

Lenta.ru04:05
Эксперт ЮГ

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Эксперт ЮГ03:27
Секрет фирмы

Российский банк начал выдавать зарплату каждый день

Секрет фирмы05:47

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
1,3K

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
34

Глава ООН не поддержал возобновление санкций против Ирана

Напомним, в мае госсекретарь США Майк Помпео объявил об отмене практически всех исключений из американских санкций против Ирана, которые были введены после заключения соглашения по ядерной программе страны.
Новые Ведомости05:53
284

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
737

Расширение детской стоматологии Южно-Сахалинска замаячило на горизонте

Министерство здравоохранения Сахалинской области перекраивает работу существующих в Южно-Сахалинске стоматологических подразделений различных государственных лечебных учреждений.
Сахалин.Инфо00:33

«Мясорубка» с тысячами монстров: В Serious Sam 4 добавили режим «Легион»

После анонса шутера Serious Sam 4 компания-разработчик Croteam заявила, что в новой части геймерам откроется режим, при котором главному герою будет необходимо сражаться с тысячами монстров, появляющимися на экране.
Актуальные Новости07:38

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
701