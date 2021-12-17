Согласно новому патенту, поданному Samsung в WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности), корейский производитель работает над новым складным смартфоном, дисплей которого может как складываться, так и выдвигаться.
Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.