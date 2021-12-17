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Банки спрогнозировали повышение ставок по ипотеке и вкладам выше 10%

В крупных банках средние ставки по вкладам уже достигли максимального уровня с декабря 2017 года.
Компания
Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках в первую декаду декабря приблизилась к 7,4%, оценивал ЦБ.
РБК
По данным ЦБ, в октябре средневзвешенные ставки по кредитам физлицам до года достигли 14,71% годовых, а по ссудам свыше трех лет — 10,47% (данных за ноябрь—декабрь еще нет).
РБК
По данным "Дом.РФ", еще в начале второй декады декабря ставки по нельготным ипотечным кредитам достигли 9,5% для строящегося и 9,6% для готового жилья.
Город24

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