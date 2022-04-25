«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — пояснил он.
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Число IT-специалистов в РФ оценивается в 1,7 млн человек, но нашей экономике требуется ещё около 1 млн специалистов, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.