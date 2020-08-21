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РБК
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

Основным поводом для пересмотра условий по рефинансированию кредитов стали снижение ключевой ставки ЦБ и изменение условий на рынке, сообщили РБК в ВТБ, Газпромбанке, «Открытии», Райффайзенбанке, Росбанке, банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.
РБК23:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Банки стали чаще предлагать россиянам рефинансирование займов

Экономика сегодня02:26
ИА Красная Весна

Банки усилили перехват клиентов, снижая ставки рефинансирования

ИА Красная Весна03:41
ПРАЙМ

Российские банки усилили борьбу за заемщиков

ПРАЙМ02:27
REGNUM

Банки продолжают жиреть: граждане считают каждую копейку

REGNUM04:53
Lenta.ru

Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга

Lenta.ru02:24
Телеканал 360°

Российские банки развернули борьбу за заемщиков

Телеканал 360°00:57
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

РБК23:00

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ
Российская газета03:55
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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В МГУ потребовали лишить Лукашенко статуса почетного профессора

Студенты, выпускники и некоторые преподаватели Московского государственного университета имени Ломоносова подписали обращение с требованием лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса почетного профессора.
Газета.Ru04:50
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Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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