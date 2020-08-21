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РБК
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

Основным поводом для пересмотра условий по рефинансированию кредитов стали снижение ключевой ставки ЦБ и изменение условий на рынке, сообщили РБК в ВТБ, Газпромбанке, «Открытии», Райффайзенбанке, Росбанке, банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.
РБК23:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Банки стали чаще предлагать россиянам рефинансирование займов

Экономика сегодня02:26
ИА Красная Весна

Банки усилили перехват клиентов, снижая ставки рефинансирования

ИА Красная Весна03:41
ПРАЙМ

Российские банки усилили борьбу за заемщиков

ПРАЙМ02:27
REGNUM

Банки РФ начали активно переманивать клиентов у конкурентов

REGNUM04:48
Lenta.ru

Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга

Lenta.ru02:24
Телеканал 360°

Российские банки развернули борьбу за заемщиков

Телеканал 360°00:57
РБК

Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов

РБК23:00

Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.
РИА Новости04:17

Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ruвчера в 07:48
57

Парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

«Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евро-атлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси», — сказано в сообщении на сайте Совета Республики.
RT на русском04:40

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
14

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией в связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27
31

Цепкало заявил, что войска НАТО в Белоруссии не должны нести угрозы другим странам

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало заявил, что войска НАТО не должны находиться на территории республики и тем самым нести угрозу России или какому-либо другому государству.
Газета.Ru04:16