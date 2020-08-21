Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов
Основным поводом для пересмотра условий по рефинансированию кредитов стали снижение ключевой ставки ЦБ и изменение условий на рынке, сообщили РБК в ВТБ, Газпромбанке, «Открытии», Райффайзенбанке, Росбанке, банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).В источнике
С чего всё началось
Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов
С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.
РБК23:00
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