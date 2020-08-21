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РБК
РБК

Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

Кредиторы смягчают условия рефинансирования не только в традиционном ипотечном сегменте, но и по потребительским кредитам. Если в мае ставки по программам рефинансирования кредитов наличными снизили шесть крупных банков, то в июне — уже десять, а в июле — 14.В источнике
С чего всё началось
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Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

С начала лета банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых.
РБК23:00
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REGNUM

Борьба за клиента – неотъемлемый атрибут рыночных отношений: эксперт

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Телеканал 360°00:57
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Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

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ИА Красная Весна14:18
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В Крыму оценили условие Зеленского о подаче воды

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