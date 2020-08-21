Банки стали активнее предлагать рефинансирование кредитов

Кредиторы смягчают условия рефинансирования не только в традиционном ипотечном сегменте, но и по потребительским кредитам. Если в мае ставки по программам рефинансирования кредитов наличными снизили шесть крупных банков, то в июне — уже десять, а в июле — 14.