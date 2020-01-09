С начала года Банк России начал взимать с банков плату за пользование Системой быстрых платежей (СБП). Это сервис, который позволяет делать переводы между счетами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Банки стали брать комиссию за переводы по номеру телефона

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