Экономика

Областная газетаОбластная газетаБанки стали брать комиссию за переводы по номеру телефона

С начала года Банк России начал взимать с банков плату за пользование Системой быстрых платежей (СБП). Это сервис, который позволяет делать переводы между счетами разных финансовых организаций по номеру телефона.
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с чего всё началось
Среди банков, которые пока не планируют вводить комиссию за быстрые переводы, оказались Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Рокетбанк», «Авангард», «Веста» и «Финам», пишут «Известия
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