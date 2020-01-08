с чего всё началось

С начала года Банк России начал взимать с банков плату за пользование Системой быстрых платежей (СБП). Это сервис, который позволяет делать переводы между счетами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Банки стали брать комиссию за переводы по номеру телефона

Политика Путин и Меркель встретились в Кремле Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Технологии Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

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Общество Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.

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Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.