В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Кредит доверия российских банков к своим клиентам, похоже, исчерпан. Они стали чаще отказывать гражданам в выдаче новых ссуд. В 2019 году было одобрено менее 37 процентов от общего числа заявок, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

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