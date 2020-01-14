Экономика
Вести.RuБанки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
Кредит доверия российских банков к своим клиентам, похоже, исчерпан. Они стали чаще отказывать гражданам в выдаче новых ссуд. В 2019 году было одобрено менее 37 процентов от общего числа заявок, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца года
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Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
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Кудрин оценил масштаб коррупции в триллионы рублей
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Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
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Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
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Финансы
Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты
В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.