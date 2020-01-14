В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

В 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ. Российские банки одобрили всего 36,9% заявок, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Другие бюро кредитных историй также говорят об этой тенденции.

Банки стали чаще отказывать в кредитах

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

Экономика Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.

Общество Путин объявил о введении доплаты классным руководителям С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.

Энергетика Нефтяные закупки на Украине приведут Белоруссию к интеграции с Россией Спекуляции Белоруссии не имеют экономического обоснования Заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.

Экономика Российский министр отказался считать Европу независимой Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Происшествия В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.

Политика Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.