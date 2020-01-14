Экономика

Право.руПраво.руБанки стали чаще отказывать в кредитах

В 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ. Российские банки одобрили всего 36,9% заявок, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Другие бюро кредитных историй также говорят об этой тенденции.
Читать в источнике
Комментировать950
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

Подробнее о событии

Небанковские кредиты. Чем опасны альтернативные займы

Life.ruвчера в 23:30

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новостивчера в 01:28

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАССвчера в 01:26

Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Кино

Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
ToDay News Ufa вчера в 19:51
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Экономика

Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.
Московский Комсомолец 05:58
Хоккей

Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Спорт-Экспресс 02:46
Общество

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям

С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Комсомольская правда 04:36
Хоккей

Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года

Sport24.ru 05:15
Автоспорт

Десятый этап ралли «Дакар-2020» прервали из-за непогоды

Десятый этап ралли «Дакар-2020» организаторы решили прервать из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте соревнований.
ProstoProSport 04:33
Энергетика

Нефтяные закупки на Украине приведут Белоруссию к интеграции с Россией

Спекуляции Белоруссии не имеют экономического обоснования Заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.
Экономика сегодня вчера в 12:10
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Происшествия

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Вести.Ru вчера в 10:57
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 23:00
Культура

Группа BTS организует международный выставочный арт-проект

Знаменитая южнокорейская поп-группа BTS выступила инициатором организатором нового международного арт-проекта «Connect, BTS».
REGNUM 05:06
Политика

Путин анонсировал создание архива документов о Второй Мировой войне

Россия обязана защитить правду о Второй мировой войне, заявил в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру 13 января в 10:02
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Кино

Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor 04:04
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Экономика

Российский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Lenta.ru 03:22
Происшествия

В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца

В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
RT на русском 03:19
Политика

Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора

Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.
7 канал Красноярск 06:05
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
Российская газета 03:21
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Культура

Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Россия – Культура 04:10
Общество

«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»

«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Коммерсантъ 03:11
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

Om1.ru 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное