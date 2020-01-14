Экономика

Право.руПраво.руБанки стали чаще отказывать в кредитах

В 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ. Российские банки одобрили всего 36,9% заявок, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Другие бюро кредитных историй также говорят об этой тенденции.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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Небанковские кредиты. Чем опасны альтернативные займы

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Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

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Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01
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Политика

Путин выбрал нового премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
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Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
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Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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На фильм были выделены 50 миллионов рублей, из которых 35 миллионов — на невозвратной основе.
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В сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+

Шеф-редактор популярного сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах продолжает радовать фанатов Samsung инсайдерской информацией о грядущем флагмане Galaxy S20+.
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В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Кино

Студия Marvel поделилась подробностями о фильме «Вечные»

Popcornnews.ru 08:30
Политика

Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Вести.Ru вчера в 23:00
Футбол

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Бывший форвард "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
Soccer.ru 13 января в 10:38
Политика

Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни

Газета.Ru 13:18
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Участник команды «Камаз-Мастер» Антон Шибалов финишировал первым по итогам десятого участка ралли «Дакар-2020», который был сокращен в связи с непогодой.
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Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

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Наука

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Skoda Kamiq Scoutline: кроссовер во внедорожном исполнении

Компактный кроссовер Skoda Kamiq обзавелся версией Scoutline, став первым паркетником чешского бренда во внедорожной модификации.
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Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
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Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
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В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
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Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
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