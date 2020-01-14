Экономика
Право.руБанки стали чаще отказывать в кредитах
В 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ. Российские банки одобрили всего 36,9% заявок, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Другие бюро кредитных историй также говорят об этой тенденции.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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