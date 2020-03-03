Экономика

9111.ru9111.ruБанки стали чаще продавать свежие долги россиян коллекторам

С 6,2% до 13,3% показатель увеличился по количеству кредитов, переданных коллекторам. По объему показатель стал больше в 3,7 раз – с 2% до 7,4%. В 2019 году российские банки предложили коллекторам просроченных долгов на общую сумму 399 млрд рублей.
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Банки удвоили продажу свежих долгов коллекторам

Вести.Ru02:58

Банки стали в два раза чаще продавать долги россиян коллекторам

Forbes01:36

Банки хотят продавать долги дороже, но коллекторы не готовы платить

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Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам

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Банки стали избавляться от кредитов россиян

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Накануне.Ru00:34

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

РБКвчера в 16:01
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Здоровье

Коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней

По словам иммунолога из Университета Теннесси Рудры Чаннаппанавара, которого цитирует Quartz, вирус может на протяжении нескольких дней жить без хозяина – например, на поверхности, куда он попал из организма чихающего или кашляющего человека.
Хайтек+ вчера в 11:48
Армия и оружие

Песков прокомментировал риск конфронтации РФ и Турции в Идлибе

В Кремле надеются, что российским и турецким военным удастся минимизировать риск конфронтации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 05:35
Политика

Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах

Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.
REGNUM 01:54
Общество

Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
РЕН ТВ 05:51
Общество

Актера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девочки

Актера Тимоти Хаттона (59) публично обвинили в изнасиловании. Об этом в СМИ заявила канадская модель Сэра Джонстон.
Peopletalk 02:54
Музыка

Иностранцы оценили участие Little Big в «Евровидении»

Иностранные пользователи соцсетей обрадовались участию российской группы Little Big в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Lenta.ru 06:20
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем.
Мурманский вестник 01 марта в 06:41
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Общество

Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Коммерсантъ 05:43
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Здоровье

На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус

Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
REGNUM 05:24
Происшествия

Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Коммерсантъ 06:07
Авто

Названы сверхнадёжные автомобили, которые проезжают 300 тыс. км

На первом месте располагается внедорожник Toyota Land Cruiser. 15,7% этих автомобилей успешно преодолели больше 320 тысяч километров.
ToDay News Ufa 03:40
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

REGNUM 02:40
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Политика

В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»

Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
РИА Новости 06:04
Общество

Три московских прокурора написали рапорты об отставке

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
РБК 06:13
Авто

Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России

2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Tvoe-avto.com вчера в 09:50
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Культура

Нижегородская область активно борется за «Культурный код»

Нижегородская область продолжает борьбу за право проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».
Время Н 03:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Космос

Астрономы нашли ближайшую от черной дыры в центре Млечного Пути звезду

Ученые измерили параметры орбиты звезды S62, которая оказалась рекордно быстро обращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
N+1 01:39
Авто

Компания Skoda презентовала обновленную Octavia RS iV

По средствам онлайн-презентации компания Skoda презентовала гибридную Octavia RS iV.
Тарантас Ньюс 03:11
Авто

Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

Система предусматривает использование специальной капсулы с особым биоразлагаемым материалом, который позволит по мере износа наращивать рисунок на внешней стороне покрышки для обеспечения необходимых сцепных свойств и оптимального пятна контакта.
3DNews 04:35
Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина опубликовала фото сына от Николая Фоменко

Буквально на днях Мария Голубкина решила сделать своим фанатам подарок, разместив в своем аккаунте Instagram снимок сына Ивана.
RuNews24.ru 00:34
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