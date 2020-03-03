Экономика
9111.ruБанки стали чаще продавать свежие долги россиян коллекторам
С 6,2% до 13,3% показатель увеличился по количеству кредитов, переданных коллекторам. По объему показатель стал больше в 3,7 раз – с 2% до 7,4%. В 2019 году российские банки предложили коллекторам просроченных долгов на общую сумму 399 млрд рублей.
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Здоровье
Коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней
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Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
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Армия и оружие
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Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Общество
Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
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Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Происшествия
Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Авто
Названы сверхнадёжные автомобили, которые проезжают 300 тыс. км
На первом месте располагается внедорожник Toyota Land Cruiser. 15,7% этих автомобилей успешно преодолели больше 320 тысяч километров.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»
Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Авто
Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России
2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Культура
Нижегородская область активно борется за «Культурный код»
Нижегородская область продолжает борьбу за право проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
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Космос
Астрономы нашли ближайшую от черной дыры в центре Млечного Пути звезду
Ученые измерили параметры орбиты звезды S62, которая оказалась рекордно быстро обращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
Авто
Компания Skoda презентовала обновленную Octavia RS iV
По средствам онлайн-презентации компания Skoda презентовала гибридную Octavia RS iV.
Авто
Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
Система предусматривает использование специальной капсулы с особым биоразлагаемым материалом, который позволит по мере износа наращивать рисунок на внешней стороне покрышки для обеспечения необходимых сцепных свойств и оптимального пятна контакта.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина опубликовала фото сына от Николая Фоменко
Буквально на днях Мария Голубкина решила сделать своим фанатам подарок, разместив в своем аккаунте Instagram снимок сына Ивана.