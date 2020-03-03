С 6,2% до 13,3% показатель увеличился по количеству кредитов, переданных коллекторам. По объему показатель стал больше в 3,7 раз – с 2% до 7,4%. В 2019 году российские банки предложили коллекторам просроченных долгов на общую сумму 399 млрд рублей.

Здоровье Коронавирус может жить на экране смартфона до четырех дней По словам иммунолога из Университета Теннесси Рудры Чаннаппанавара, которого цитирует Quartz, вирус может на протяжении нескольких дней жить без хозяина – например, на поверхности, куда он попал из организма чихающего или кашляющего человека.

Политика Путин указал на необходимость реагировать на нарушения на митингах Глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что все участники подобных акций должны следовать правилам и соблюдать закон.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Общество Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях» Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.

Общество Три московских прокурора написали рапорты об отставке Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.