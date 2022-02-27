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Банки стали продавать доллар по 150 рублей

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В «Райффайзенбанке» валюту США предлагают купить по 150 рублей, а ЕС — по 169.
Известия
Банк «Тинькофф» предлагает россиянам покупать доллар за 153 рубля, а евро - за 164 рубля.
Новые Известия
Купить евро дешевле 100 рублей в крупных банках больше нельзя.
Новые Известия
В «Промсвязьбанке» американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.
Известия

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Банки стали продавать доллар по 150 рублей
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