ИзвестияБанки стали продавать доллар по 150 рублейХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ «Райффайзенбанке» валюту США предлагают купить по 150 рублей, а ЕС — по 169.ИзвестияБанк «Тинькофф» предлагает россиянам покупать доллар за 153 рубля, а евро - за 164 рубля.Новые ИзвестияКупить евро дешевле 100 рублей в крупных банках больше нельзя.Новые ИзвестияВ «Промсвязьбанке» американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияInkazanПодробнее о событииБанки стали продавать доллар по 150 рублейИзвестия16:37Доллар за 150, евро еще дороже: как падает рубльInkazanвчера в 15:19Российские банки продают доллар по 150 рублейФонтанка.Рувчера в 10:40Российские банки продают доллар от 100 рублей, люди стоят в очередях за валютойМедиазонавчера в 13:16Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить49Поделиться