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Банки стали продавать доллар по 150 рублей

Разница цен на покупку и продажу (спреды) доллара в системно значимых кредитных организациях составляют от 10 до 70 рублей.
ФАН
В Райффайзенбанке валюту США предлагают купить по 150, а ЕС — по 169.
Известия
В Промсвязьбанке американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.
Известия
В Сбербанке доллар реализуют физлицам по 99,49 рубля, а покупают обратно по 84,92.
Известия

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