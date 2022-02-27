ИзвестияБанки стали продавать доллар по 150 рублейРазница цен на покупку и продажу (спреды) доллара в системно значимых кредитных организациях составляют от 10 до 70 рублей.ФАНВ Райффайзенбанке валюту США предлагают купить по 150, а ЕС — по 169.ИзвестияВ Промсвязьбанке американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.ИзвестияВ Сбербанке доллар реализуют физлицам по 99,49 рубля, а покупают обратно по 84,92.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЯмал-МедиаGazeta.SPbНациональная служба новостейФАНПятый каналГород55.руТелеканал 360°Подробнее о событииРоссийские банки начали продавать доллар за 150 рублейФАН21:26Банки стали продавать доллар по 150 рублейИзвестия16:37Самое цитируемоеРоссийские банки продают доллар от 100 рублей, люди стоят в очередях за валютойМедиазонавчера в 13:16Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агент«Известия»: банки начали продавать доллар по 150 рублейРЕН ТВ17:06В некоторых коммерческих банках за один доллар просят уже более 150 рублейГород55.рувчера в 14:49Доллар - 120, евро - 130. С какими курсами валют банки провожают воскресеньеФонтанка.Рувчера в 15:47«Известия»: российские банки стали продавать валюту по 160 рублейЯмал-Медиа18:59Показать ещёОценить504Поделиться