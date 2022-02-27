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Банки стали продавать доллар по 150 рублей

Волатильность на валютном рынке заметно увеличила спред между покупкой и продажей долларов и евро в банках.
Известия
В Райффайзенбанке валюту США предлагают купить по 150, а ЕС — по 169.
Известия
В Промсвязьбанке американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.
Известия
В "Газпромбанке" показатель по обеим валютам равен 37–40 рублям, у "Альфа-Банка" – 32–34, "ЮниКредит Банка" – 30–32 рублям, Сбербанка – 15–16, РСХБ – 15–15,5 и "Росбанка" – 10.
РЕН ТВ

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Доллар - 120, евро - 130. С какими курсами валют банки провожают воскресенье
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Онлайн-приложения банков начали продавать доллар и евро по 110 и 120 рублей
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