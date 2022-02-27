Будьте в Плюсе

Банки стали продавать доллар по 150 рублей

Российские банки предлагают купить доллар от 100 рублей, следует из данных РБК.
Медиазона
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Банк «Тинькофф» предлагает россиянам покупать доллар за 153 рубля, а евро - за 164 рубля.
Новые Известия
Американский доллар в "Промсвязьбанке" покупают по 72,94 рубля и продают по 132,94 рубля, а евро – по 83,38 и 143,38 рубля.
РЕН ТВ
Разница между покупкой и продажей валюты у МКБ составила 40–50 рублей, у ВТБ и "Открытия" – 40–42 рубля.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

«Известия»: банки начали продавать доллар по 150 рублей
РЕН ТВ17:06
Банки стали продавать доллар по 150 рублей
Известия16:37
Российские банки продают доллар от 100 рублей, люди стоят в очередях за валютой
Медиазонавчера в 13:16
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Доллар за 150, евро еще дороже: как падает рубль
Inkazanвчера в 15:19
Российские банки продают доллар по 150 рублей
Фонтанка.Рувчера в 10:40

Интересное

Советник главы офиса президента Украины сообщил, что российские военные вошли в Бердянск

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области.
RT на русском17:09

Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации России с Лавровым на заседание СПЧ

"ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека(ООН), и это ответ генсека ООН", — сообщила она.
РИА Новости17:45

«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы в США

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила ближайшие рейсы из Москвы в США, следует из расписания авиакомпании. Об этом сообщает Интерфакс.
Gorod48вчера в 14:50

Политолог Воскресенский сообщил, что переговоры РФ и Украины пройдут утром 28 февраля

Российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области.
Lenta.ruвчера в 15:57

ЦБ подготовил предписание, запрещающее иностранцам продавать российские ценные бумаги

Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов.
РБК17:44

Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
RT на русскомвчера в 08:13

ЕС заявил о намерении заморозить половину резервов Банка России

Западные страны заблокируют около половины «финансовых резервов» Банка России, объявил 27 февраля после заседания министров иностранных дел стран Евросоюза верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
РБК17:06

Постпред Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях.
РИА Новости17:01

Депутат Рады Кива: Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры

Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.
РИА Новости16:55

Бородина сообщила о вылете из России с детьми

Ксения Бородина сообщила поклонникам, что покидает территорию России.
Актуальные Новостивчера в 07:40