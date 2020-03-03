Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб.

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

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