Экономика

РБКРБКБанки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 млрд руб. просроченных долгов, что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако доля закрытых сделок увеличилась, что привело к росту объема реально проданных долгов до 303,6 млрд руб.
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Банки удвоили продажу свежих долгов коллекторам

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Банки стали в два раза чаще продавать долги россиян коллекторам

Forbes01:36

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

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Банки стали вдвое чаще продавать свежие долги по кредитам коллекторам

Накануне.Ru00:34
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Газета.Ru 02:57
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Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение.
Интерфакс 02:54
Общество

Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
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Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera 29 февраля в 14:08
Общество

Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом

Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
Версия-Саратов 04:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
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Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
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Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Финансы

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 3 марта

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 3 марта 2020 года.
9111.ru вчера в 07:02
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
Интерфакс вчера в 02:27
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 01 марта в 08:46
Общество

В России в 2019 году было предотвращено 34 теракта

Национальный антитеррористический комитет сообщил во вторник, что в России за прошлый год было предотвращено 34 теракта.
Московский Комсомолец 03:21
Энергетика

Экспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%

Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
РИА Новости вчера в 06:23
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Эхо Москвы 03:02
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
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